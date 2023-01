USA dají Ukrajině rekordní vojenskou pomoc. Zásadní změna, hodnotí Macko

Přislíbené vojenské vybavení zahrnuje mimo jiné 50 vozidel Bradley, která slouží k přepravě vojáků na bojiště a mohou pálit protitankové střely. Dále Ukrajinci obdrží 100 obrněných transportérů M113, 55 vozidel s ochranou proti minám MRAP, 138 terénních vozů Humvee, 500 protitankových střel, munici pro systémy HIMARS či protivzdušnou obranu a další zbraně.

„Je to úplně zásadní změna,“ zhodnotil v Horizontu ČT24 bývalý velitel Výcvikového centra spojeneckých sil NATO. Dosud Ukrajinci dostávali pasivní systémy protivzdušné obrany nebo malé protitankové zbraně.

Teď má však Ukrajina iniciativu a Rusové jsou odhodláni konflikt natahovat a protivníka vyčerpat. Pro Kyjev je tak nejlepší co nejrychleji zatlačit invazní vojska. Ta už však zaujala své pozice a Ukrajinci na protiútok potřebují jiný typ techniky, než používali při dosavadní flexibilní obraně. „A přesně tato technika jim nyní umožní vést ofenzivní operace,“ říká Macko. Připomíná, že Ukrajina čelí velké početní převaze.

Výcvik na západní zbraně by Ukrajinci měli zvládnout rychle, věří Macko. Za normálních okolností trvá pět až deset měsíců. „Jenže Ukrajina je ve válce. To znamená, že nemá jen osm hodin a pět dní týdně na výcvik, ale může cvičit prakticky nepřetržitě.“ Vojáci navíc už řadu dovedností mají a už dělostřelci prokázali, že se ze sovětských děl uměli na západní přeučit rychle. „To je jako když máte řidiče nějakého těžkého vozidla a ten přejde na jiný typ. To může trvat několik týdnů.“ Ocenil také technickou vzdělanost v zemi i množství špičkových odborníků, kteří jsou velmi flexibilní.

V oblasti logistiky jsou dodávky velkého množství typů zbraní komplikací. Ukrajina podle Macka bude novými typy vybavovat celé jednotky, aby zásobování a údržba byly co nejméně logisticky náročné. „Měli by to úplně v pohodě zvládnout.“