Pavel a Babiš mají za sebou první předvolební duel. Vítěz prvního kola jednal o podpoře s Fischerem

„Máme polepený vůz – s kampaní Pavla Fischera, který volí Petra Pavla. Takže jsme změnili design,“ uvedl. Společně podle Pavla vystoupí oba kandidáti v Ostravě a v Brně. V Ostravě Pavla navíc podpoří i další neúspěšná kandidátka z prvního kola Danuše Nerudová . Pavlovi nabídl podporu také další z protikandidátů Marek Hilšer , který by mohl někdejšího vysokého armádního představitele podpořit zejména na svých sociálních sítích.

Pavel Fischer přišel do volební centrály vítěze prvního kola prezidentských voleb Petra Pavla brzy odpoledne. Již dříve dal Fischer – jenž skončil v prvním kole čtvrtý – najevo, že má Pavel jeho podporu, nyní s ním přišel dojednat její konkrétní podobu. Nabídl vytvoření společných videospotů a podporu při výjezdech do regionů.

Den strávil Babiš ve svých kancelářích – na rozdíl od svých kolegů poslanců ANO, kteří celý den byli ve sněmovně. Babišovo hnutí iniciovalo hlasování o nedůvěře vládě a předchozí debata se protáhla na dva dny. Babiš se jí nezúčastnil, chystá se až na samotné hlasování o nedůvěře vládě. „Jsem v kontaktu s paní (předsedkyní poslaneckého klubu ANO) Schillerovou, určitě se budu snažit dorazit na to hlasování,“ ujistil.

Médiím se Babiš věnoval nejen při debatě s Pavlem. Rozhovory mu zaplnily diář na většinu dne. „Budu dávat rozhovor do Práva, nějaký bloger bude chtít rozhovor – z Indie,“ shrnul.

V příštích dnech čekají Petra Pavla zmíněné výjezdy. Ve čtvrtek pojede do Ostravy, kde vystoupí na Masarykově náměstí i s Danuší Nerudovou a Pavlem Fischerem. S voliči se setká i večer v restauraci. V pátek se přesune do Brna. Andrej Babiš má naplánované další rozhovory pro média, v podvečer se setká s voliči v Benešově, v pátek zamíří do Liberce a Jablonce nad Nisou. Čtvrtek ale opět zahájí i debata obou kandidátů, kterou tentokrát uspořádá Blesk.

Aktuální předvolební kampaň zaměstnává kromě obou kandidátů i policii. Ta vyšetřuje falešnou SMS. Neznámý odesilatel v ní jménem Petra Pavla vyzývá příjemce, aby si přišli pro výzbroj pro mobilizaci na Ukrajině. Je to lež. Lidé, kteří zprávu dostali, se mají přihlásit kriminalistům.