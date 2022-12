Podíl z mimořádné daně má jít obcím, míní Dostálová. Starostové řeší úspory

„Stala se jedna nepříjemná věc, která je podle mě bezprecedentní, protože když jsme ve sněmovně schvalovali daň z nadměrných zisků, tak se to týká daně z příjmu právnických osob. A na daně z příjmu právnických osob se vztahuje právě rozpočtové určení daní,“ upozornila Dostálová v Interview ČT24 s tím, že dle zákona mají obce automaticky nárok na takto získané peníze.

I tak se jihočeská metropole bude muset popasovat se zvýšenými náklady na elektrickou energii a rekordní inflací. „Ale máme dost peněz, snažíme se, aby občané netrpěli. U škol a seniorských domů vůbec nesnižujeme teplotu, tohle se nás netýká,“ podotkla primátorka. Za pozitivum považuje i to, že ve stejné míře a při stejných teplotách jako před covidovou krizí ve městě funguje plovárna a zimní stadion.

„Obec má na starosti vše, co se týká dění v obci. To nejsou jen volnočasové aktivity, ale i sociální služby a doprava. (…) Musíte kompenzovat i náklady firem, které jsou pod obcemi,“ vyjmenovala bývalá ministryně pro místní rozvoj. Některým samosprávám se přitom ztrojnásobily až zčtyřnásobily zálohy na energie, dodala.

„Snažíme se hledat úspory i z toho důvodu, že máme rozjetou velkou investiční akci, tedy rekonstrukci koupaliště a stavbu krytého bazénu, a nechceme se dostat do problémů,“ popsal starosta Kyjova a předseda Svazu měst a obcí František Lukl (nestr.) s tím, že pevně věří ve zlepšení situace.

Návratnost investic je téměř jistě daná, míní ekonom

Některým subjektům pak rovněž pomohlo zastropování cen energií ze strany vlády, připomněl v Událostech, komentářích Martin Janíčko, ekonom MND a Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.

„Je velmi důležité si uvědomit, že i vysoké ceny energií jsou trochu dané poptávkovou stranou, která hrála poměrně velkou roli, a utlumování poptávky tam, kde není úplně nutné, může mít vliv do budoucna,“ doplnil.

Janíčko se domnívá, že spousta obcí bude nyní sahat do úspor nebo si brát půjčky na to, aby byly schopny vyprodukovat investice. „Myslím, že jejich návratnost je tam téměř jistě daná. Jsou samozřejmě scénáře, kdy se koukám na cenu energií, která může klesat. Ale dá se očekávat, že ceny energií několik let zůstanou vysoké (…) a investice se budou vyplácet,“ myslí si Janíčko.