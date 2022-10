Obce chtějí peníze z daně z mimořádných zisků. Stanjura je proti

Kvůli schvalování daně z mimořádných zisků se proto zástupci Svazu měst a obcí obrátili na poslance. Upozorňují že, zastropování cen energií, které připravila vláda, vysoké náklady nepokryje. „Zpětně to státu samozřejmě pomůže – tím, že budeme odvádět DPH. Ale v tuto chvíli říkáme, že pro to, aby obce mohly investovat, aby mohly vůbec uskutečňovat společenský život, podporovat kluby a podobně, tak tato finanční injekce je naprosto férová,“ zdůvodnil předseda Svazu měst a obcí František Lukl (nestr.).

Rozpočtu by peníze navíc pomohly. „Windfall tax je stanovená na to, aby kompenzovala ztráty v cenách energií. Obce dnes utrácejí spoustu peněz nad rámec a budou utrácet ještě více,“ řekl starosta Tomáš Smrčka (nestr.).

Podle ministra financí Zbynka Stanjury (ODS) to ale postrádá logiku. „Protože všechny náklady s kompenzacemi má na svých bedrech stát. My jsme řekli, že mimořádné příjmy, a to jsou mimořádné příjmy, použijeme pouze na mimořádné výdaje,“ řekl.

Podporu v tomto případě radnice nemají nejen u ministra financí, ale ani u dalších zástupců vlády. „Rozpočtové určení daní už dnes dává krajům a obcím jistotu toho, že když je větší výběr daní, tak oni z toho ten svůj podíl také mají větší. A myslím si, že není nutné to zahrnovat i do této mimořádné daně,“ sdělila předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Podpora z opozice

Za obce se postavila část opozičních poslanců. Ti z ANO chtějí pozměňovacím návrhem poslat radnicím mimořádné výnosy formou rozpočtového určení daní. U něj obcím z celostátního výběru daně z příjmů právnických osob připadá skoro 26 procent. „Je to nároková sdílená daň, na kterou mají města, obce a kraje nárok. To znamená, že z toho výběru daní tyto finanční prostředky dostanou,“ uvedla Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„Mně připadá logické, aby z té daně, kterou se vláda Petra Fialy (ODS) snaží uvalit na firmy v České republice, tak aby z toho v takovém případě měly prospěch i města a obce,“ míní šéf SPD Tomio Okamura.

Jak přesně bude daň z mimořádných zisků vypadat a zda se podaří obcím část peněz získat i pro sebe, by mohlo být jasné příští týden v pátek. To se mimořádně kvůli windfall tax sejdou poslanci.