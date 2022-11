V příštím roce neočekáváme dramatický nárůst nezaměstnanosti, řekl Síkela

Kabinet ale neuvažuje o dalších změnách stropu cen pro podniky. „V tuto chvíli máme strop nastavený tak, aby dával určitou jistotu energetickou krizi zvládnout, odpovídá to prostředkům, které si ze státního rozpočtu můžeme dovolit. Zároveň také zůstává motivační efekt k úsporám,“ řekl s tím, že se při tvorbě zákona resort řídil evropskými pravidly, tudíž zastropovola osmdesát procent nejvyšší spotřeby za posledních pět let.

Řečníci na konferenci mimo jiné upozorňovali na důležitost malých a středních podniků v celé ekonomice a právě i na to, že se část z nich dostává do potíží. „Vidíme, že jsou zpřetrhané subdodavatelské řetězce, vysoká inflace, která zdražuje ceny staveb a samozřejmě vysoké ceny elektřiny odrazují od dalších investic,“ shrnul potíže náměstek ministra průmyslu pro evropské fondy Marian Piecha.

„U některých detailů se dokonce jedná o věc výkladu. Je to právní text a musíme ho upřesnit tak, aby v případě, že potom připravíme program, abychom ho potom odnotifikovali bez toho, aby ta komise notifikaci programu odmítla,“ řekl. Jasněji by mohlo být po jednání evropských ministrů energetiky v polovině prosince.

„Jsme připraveni i přijít s řešením, které by zastropovalo ceny energií pro velké podniky, ale uděláme to pouze v případě, že se nepodaří najít společné evropské řešení a že k tomu prostě začnou přistupovat další státy. Nechceme dopustit a v žádném případě nedopustíme, aby český průmysl byl znevýhodněn,“ sdělil předseda vlády.

Podmínky pro zastropování velkých firem by podle ministra měly zůstat na stejné úrovni, jako je tomu u malých a středních podniků. Nyní je cenový limit elektřiny nastaven na 5 korun za kilowatthodinu bez DPH, tedy 6,05 koruny za kilowatthodinu s DPH. Cenový strop u plynu je zaveden na 2,50 koruny za kilowatthodinu bez DPH, tedy 3,025 koruny za kilowatthodinu s DPH.

Plán ale kritizuje opozice. Stejně jako u domácností jim vadí výše maximálních cen. „zásadně nesouhlasíme s tím, aby to bylo na úrovni tři respektive 6 korun, nebo 2,50 a 5 korun bez dph. A to proto, protože v Německu to směřuje k tomu, že to zastropují na částce 3,20 za elektřinu a 1,70 korun za plyn,“ uvedl místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO).