Brzy skončí výluka hlavní trati u Blanska, rok po ní nejezdily vlaky. Podobně by se mohlo opravit i Masarykovo nádraží

Oprava trati při takzvaném nickolejném provozu byla na hlavní dvoukolejné trati v Česku novinka. Obvykle se zatím rekonstruovaly tak, že se uzavřela jedna kolej a po druhé se dál jezdilo. To však způsobovalo zpoždění a každý problém při stavbě pociťovali cestující třeba i na druhé straně republiky.

Rekonstrukce železniční trati mezi Brnem a Blanskem se blíží ke konci a s tím úplná celoroční výluka. Dálkové vlaky sice ještě budou do poloviny příštího roku jezdit odklonem kvůli jiným výlukám, ale místní cestující pojedou od 11. prosince zase po kolejích – po rovném roce. Necelý měsíc před koncem výluky dokončují dělníci nástupiště či trakční vedení.

Dlouhodobé úplné uzavírky tratí nejsou českým výmyslem. I tuzemští cestující mohli zažít několikaleté odklony vlaků Praha–Berlín v Německu – když se modernizovala trať z Drážďan do Berlína přes Elsterwerdu, jezdilo se přes Falkenberg.

V budoucnu by opravy na „blanský“ způsob mohly být častější i v Česku. Správa železnic nyní uvažuje o tom, že by jej využila k rekonstrukci Masarykova nádraží v Praze. Druhá nejrušnější železniční stanice v metropoli, kde končí většina regionálních vlaků přijždějících z východního a severního směru, by se mohla na rok uzavřít. Nádraží denně využívá přes 30 tisíc cestujících.

Rozhodnuto ale ještě není. „Je to velmi vážná úvaha, ale závisí na detailním posouzení a projednání s dopravci. Pokud to bude možné, budeme preferovat tuto variantu, protože je efektivnější i z pohledu stavby samotné,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Železničáři jsou přesvědčeni, že je možné rekonstrukci nádraží, které by se zcela uzavřelo, stihnout za rok.