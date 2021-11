Správa železnic vypsala tendr na modernizaci tratě z Prahy-Bubnů na Výstaviště

Modernizace trati z pražských Bubnů k Výstavišti by měla být hotová do roku 2025. Správa k vyhlášené zakázce zadala nejvyšší přípustnou cenu 3,8 miliardy korun. Podle generálního ředitele Jiřího Svobody je to pro celou trať z Prahy do Kladna jeden z nejdůležitějších milníků.

Nejprve půjde o jednu budovu, na jejíž střeše bude travnatá odpočinková plocha s výhledem. Později by spolu s výstavbou nové čtvrti v okolí měla přímo nad nádražím přibýt administrativní budova, přičemž nádražní vestibuly by měly najít i komerční využití. Nádraží by se podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského mělo stát spolu s budovou pražské filharmonie přirozeným centrem nové čtvrti a zároveň i hlavním bodem její dopravní obslužnosti.

Začít může i modernizace Masarykova nádraží

Další částí připravované trati do Kladna a k ruzyňskému letišti je modernizace Masarykova nádraží, která rovněž pokročila do nové fáze. Správa železnic pro ni získala pravomocné územní rozhodnutí a stavba by měla začít v roce 2023.

Projekt počítá s rozšířením stávajícího kolejiště ze sedmi kolejí na devět a se zvýšením traťové rychlosti. Součástí modernizace by měl být také nový vestibul ve formě zastřešení propojující prostor ulic Na Florenci, Hybernská a Opletalova s přístupy na jednotlivá nástupiště. Nové koleje vzniknou také pro provozní ošetření v lokalitě Hrabovka.

Oba projekty jsou součástí trati z centra Prahy do Kladna, která je rozdělena na několik úseků. V současnosti je hotový jediný, a to na Negrelliho viaduktu. Na začátku října Správa železnic vypsala soutěž na stavbu úseku z Kladna do Kladna-Ostrovce. Nové spojení má být elektrizované, vedené po dvou kolejích a mělo by umožnit provoz vlaků jedoucích na letiště i do Kladna v desetiminutových intervalech.