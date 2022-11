Nestrašme dopředu, říká k úvahám o pomalejším růstu důchodů Jelínková

Zákon zpomalující růst důchodů by ve sněmovně nepodpořila opozice. „To, co vládní koalice připravuje, budeme velmi pečlivě sledovat. Uvidíme, s čím přijde. Prozatím signál koalice SPOLU (…) mě nenechává klidným, protože pokud bychom neměli navyšovat důchody v tempu, v jakém rostou třeba ceny potravin, tak se senioři mohou obracet pouze na potravinové banky,“ okomentoval Juchelka. Penze by rostly dál, ale tempo by bylo o desetikoruny nebo nižší stokoruny pomalejší než nyní. Záleželo by na výši mezd a inflaci. „Samozřejmě to bude zasazeno do celkového ekonomického rámce a do situace, ve které se budeme nacházet,“ uvedla Jelínková. „Ale chtěla bych připomenout, že vláda nachystala další podpory, o které si mohou žádat i senioři. Je zde možnost třeba příspěvku na bydlení. (…) Byla také spuštěna Nová zelená úsporám Light, která se může dotknout i seniorů,“ uvedla jako příklad.

Jsme si vědomi nespravedlnosti při valorizaci, připustila Jelínková Důchody se zvyšují každým rokem kvůli zákonné valorizaci a příspěvkům, které vlády přidávají navíc. V roce 2021 si tak senioři přilepšili průměrně o více než osm set korun, o rok dříve o devět set. Letos se důchody zvýšily už třikrát z důvodu vysoké inflace. Nejprve v lednu o osm set korun a poté dvakrát mimořádně v červnu a v září. „Tak, jak je ten zákon udělaný, tak pomáhá více těm, kteří mají vyšší důchody,“ připustila Jelínková. „V rámci důchodové komise chystáme novou strukturu a sestavování důchodů. (…) Všechny tyto úvahy budeme zahrnovat. A jsme si vědomi této nespravedlnosti při valorizaci,“ uvedla. Již řadu let se v Česku hovoří o důchodové reformě, stále na ní však není shoda. „Důležité je uvést, že současných seniorů se žádná důchodová reforma týkat nebude,“ upozornil Juchelka. „Týká se to těch, kteří se narodili v sedmdesátých letech, ti by do toho měli mluvit nejvíce,“ dodal s tím, že ministerstvo práce ji snad v roce 2024 představí.

„Myslím, že se postupně blížíme ke konsensu. Tedy že by měl být nějaký minimální důchod, třeba kolem deseti až dvanácti tisíc, také zásluhová část,“ uvedla Jelínková s tím, že na zásadních principech se vláda s opozicí shodne. „Pak budeme dolaďovat detaily,“ dodala. Státní výdaje konkrétně na starobní důchody v posledních letech výrazně vzrostly. Od roku 2008, kdy činily zhruba 222 miliard korun, na téměř dvojnásobek. V roce 2021 stát na penze vynaložil téměř 434 miliard korun. Průměrný důchod se za tu dobu zvýšil z 9638 korun na 15 425 v prosinci roku 2021. Hindls: Chtít po nejstarších, aby řešili problém státního rozpočtu, je nezodpovědnost Přistoupit k pomalejšímu růstu důchodů není podle ekonoma a bývalého člena Národní ekonomické rady vlády Richarda Hindlse správným rozhodnutím. „Je to nejzranitelnější část populace. Dnes zhruba desetina důchodců nemá ani třináct tisíc základní starobní důchod,“ upozornil. „Nemůžeme se o důchodcích bavit jako o homogenní skupině. Jsou lidé, kterým je sedmdesát, mají ještě nějakou energii. Ale pak jsou lidé, kterým je osmdesát, pětaosmdesát, devadesát – chtít po nich, aby se jim zpomalil růst penzí, (…) aby řešili problém státního rozpočtu, je nezodpovědnost,“ myslí si ekonom. NERV navrhuje zrušit také takzvané výchovné, tedy pět set korun za každé vychované dítě pro toho rodiče, který o dítě pečoval. Poradní orgán argumentuje tím, že to státní rozpočet vyjde ročně na devatenáct miliard korun. Takový krok by byl podle ekonoma nesmyslný. „Výchovné se začne vyplácet příští rok a my už hovoříme o tom, že nebude? Jak se to lidem bude vysvětlovat?“ táže se Hindls. Česká společnost stárne, seniorů postupně přibývá. Lidé nad pětašedesát let v tuto chvíli tvoří pětinu obyvatel republiky. Podle Hindlse je pro Česko zásadní, aby došlo k důchodové reformě. „Bohužel, výsledky za posledních dvacet let jsou velmi tristní, politická shoda zde nebyla,“ okomentoval.