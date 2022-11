Mnozí senioři šetří, kde se dá. Někteří jsou závislí na pomoci státu či potravinových bank

Danuše Bílková z Ústí nad Labem má důchod necelých jedenáct tisíc. Aby věděla, kolik spotřebuje, zapisuje si stav elektroměru. A večer nesvítí. Pořídila si totiž baterku, se kterou doma chodí. Ušetřit se snaží i na účtu za teplo. Topení proto využívá co nejméně.

Ještě skromněji žije Hana Petráková. Roky byla v částečném invalidním důchodu, nyní ve starobním pobírá necelých šest tisíc. Náklady na nájem má přitom o dva tisíce vyšší. Žije z rezerv, příspěvku na bydlení a zažádat chce i o hmotnou nouzi. „Až mi dojdou zásoby, co jsem trošku si našetřila, tak budu holt závislá jen na těchto příjmech.“

V jiné situaci je Antonín Hušek. S manželkou žijí v panelovém domě v Hradci Králové. Dohromady mají měsíční příjem přes 32 tisíc korun. I přes to, že s penězi vychází, jsou naučení šetřit. „Nejvíc šetříme na jídle, nemlsáme, jezdíme na kole, nemáme auto a sport si vybírám jenom takový, na který stačím. Tak třeba dneska jsem hrál ping-pong,“ líčí

Nové zálohy za energie ještě nezná, obavy z budoucnosti ale nemá. „Spousta lidí si stěžuje, že jim vláda dává málo, jenomže kde to ta vláda má vzít. To jsou stejně naše peníze, ze kterých to musí vzít,“ říká Hušek.