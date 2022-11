Kurzarbeit je jen pojistka při nedostatku plynu, řekl Jurečka. Schválen by měl být do konce roku

O takzvaném kurzarbeitu v pondělí jednali zástupci odborů a zaměstnavatelů s ministry na zasedání tripartity. Návrh na nařízení, které by pro firmy spustilo možnost v případě nedostatku plynu čerpat státní příspěvek na zaměstnance, poslalo do zkráceného připomínkového řízení ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Podle šéfa tohoto resortu Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by mohlo být nařízení jako pojistka nachystáno a Evropskou komisí schváleno do konce roku. „Nic ale nenasvědčuje tomu, že by bylo třeba ho nastartovat,“ uvedl s odkazem na zásoby plynu.