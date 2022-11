Náhodou se potkali před mou kanceláří, hájí Hladík schůzku, kterou chtěla vysvětlit policie

„Ani já, ani nikdo z vedení města Brna není obžalován, není obviněn, to znamená, že tato kauza se netýká vedení města Brna ani současného, ani bývalého. Týká se zřejmě trestné činnosti, kterou páchaly soukromé společnosti a soukromí lidé a ano, týkalo se to jedné městské části, kdy zřejmě dva její představitelé jsou vazebně stíháni,“ řekl Hladík.

Kauza se týká privatizace městských domů, činnosti městské firmy a dotačních podvodů. Kriminalisté prohledávali prostory bytového odboru brněnského magistrátu, radnice městské části Brno-sever i Brno-Černovice. Tehdejšího náměstka brněnské primátorky Petra Hladíka požádala policie o podání vysvětlení a přístup do kanceláře.

„To, že člověk jde podat vysvětlení na policii, se může stát každému z nás, stalo se to mně, může se to stát i vám,“ uvedl Hladík. „Jsem rád, že se policii daří, pokud je páchána nějaká trestná činnost, tak ji odhalit, zdokumentovat a potom ji řešit soudně a konkrétní pachatele odsoudit. Jsem rád, že je v Česku nastavena spravedlnost a orgány činné v trestním řízení takto konají,“ doplnil.

Server iRozhlas publikoval průzkum , který pro něj zpracovala agentura Median, ze kterého vyplynulo, že většina lidí si nepřeje, aby byl Petr Hladík ministrem. Z průzkumu mimo jiné vyplynulo, že 64 procent respondentů se domnívá, že už jenom proto, že Hladík podal v kauze vysvětlení policii, by se o ministerskou funkci neměl ucházet.

V policejních raziích hraje roli také pískovna v Černovicích. Podnikatel Michal Horký, který je ve vazbě, se už přiznal v případu pokusu o ovládnutí městské firmy Pískovna Černovice a usiluje o získání statusu spolupracujícího obviněného. Přiznali se také jednatelé pískovny Jiří Novotný (ČSSD) a Jiří Hasoň (KDU-ČSL). Zjistil to deník Právo v dokumentu z vyšetřování. Podle něj Horký přiznal existenci organizované zločinecké skupiny a že jednatel Novotný byl uplacen částkou 4,5 milionu korun.

Město mohlo ušetřit desítky milionů

Bývalý starosta městské části Černovice Ladislav Kotík (Společně pro Černovice) ale pro Seznam Zprávy popsal, že na něj měl Hladík činit nátlak kvůli obří zavážce zeminy právě do pískovny v Černovicích.

Podle Hladíka to ale bylo jinak. Údajně chtěl zavážkou zeminy pískovně pomoci a ušetřit městu finanční prostředky. Zemina, kterou stavbaři odtěží při budování protipovodňových opatření na břehu Svratky, měla podle něj posloužit rekultivaci bývalé skládky v Černovické pískovně.

„Chtěl jsem městu Brnu ušetřit na základě podnětu od odborných pracovníků a na základě podnětu od projektantů desítky milionů korun tím, že bychom tam zdarma tuto zeminu dovezli. Pískovna a městská část by mohly rekultivovat a navrátit do původního využití tuto bývalou skládku. To je celé,“ tvrdí Hladík.

„Pokud to bývalý starosta Kotík vnímá jako nátlak, tak ano, mě mrzí to, že město Brno nedokázalo ušetřit kvůli jeho neochotě. A nevím, co za tím bylo,“ brání se.

Celý rozhovor je k dispozici ve videu v úvodu článku.