Hubáčková odchází z ministerstva životního prostředí, načas nastupuje Jurečka

Marian Jurečka je sice ve Fialově vládě ministrem práce a sociálních věcí, ale již podruhé se ujímá vedení druhého resortu zároveň. Po jmenování vlády byl několik týdnů pověřen řízením ministerstva zemědělství, protože Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který se měl stát řádným ministrem, byl při ustavování kabinetu nemocný. Zdraví je jedním ze dvou důvodů, proč se nyní ujímá řízení ministerstva životního prostředí.

Anna Hubáčková oznámila, že v kabinetu skončí, počátkem října. Uvedla, že ji čeká operace, a potom několikaměsíční rekonvalescence. To by významně omezilo její schopnost vykonávat funkci. Pak ale nastal problém s výběrem jejího nástupce. Premiér Petr Fiala uvedl již dříve, že by považoval za nejsnazší řešení, kdyby Hubáčková ještě nějakou dobu pokračovala, ale připustil, že to není ze zdravotních důvodů možné. Proto byl vedením resortu nakonec pověřen Jurečka.

Ten ujistil, že jeho éra nebude dobou pouhého udržování. „Nepočítám s tím, že by tu byla nějaká provizorní doba, kdy by se čekalo s rukama v klíně,“ uvedl. Kromě předsednické agendy je podle něj nutné naplno pracovat především na boji s energetickou krizí prostřednictvím podpory úspor energií a budování obnovitelných zdrojů.