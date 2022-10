Stát mimořádnou daní vybere jen třetinu plánu, kritizovali Nerudová a Zámečník ministra Jurečku

Podle Jurečky zdanění hazardu není tak důležité a není na místě ho řešit na poslední chvíli. Uvítal by spíše systémové řešení. Debata o zdanění hazardu je podle ministra složitá, protože se hazard přesunul také do on-line prostředí.

„Je na místě hledat další příjmy do státního rozpočtu, především v oblastech, které můžeme nazývat jako oblasti určitých neřestí, které si lidé mohou odpustit,“ tvrdí Jurečka. Není to podle něj však pouze otázkou rozpočtových příjmů. „Musíme se dívat také na to, koho tím případně mohu buďto chránit, anebo naopak, že mohu část nějaké nelegální činnosti dostat do šedé zóny,“ dodává.

Nerudová považuje návrh snížení daní z hazardních her za skandální. Daně se podle ní lehce snižují, ale těžce zvyšují. Za chybu považuje také loňské zrušení superhrubé mzdy. Zámečník komentuje, že neviděl žádnou analýzu, z níž by vyplývalo, že je vhodné snížit zdanění hazardu. „Když se budeme bavit o spravedlnosti, tak co je ten návrh na zdanění bankovního sektoru. Jaká spravedlnost tam je,“ ptá se.

Stát zoufale hledá příjmy, tvrdí Zámečník

Zámečník tím narážel na diskusi o zdanění mimořádných zisků. To má platit za rok 2023. Vládní Piráti ale prosazovali, aby mimořádná daň platila již letos. Dalším pirátským protinávrhem bylo snížení hranice zdanění zisků ze šesti na dvě miliardy korun.