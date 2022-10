Invalidní důchody se snižují. Zejména těm, kteří se snaží pracovat

„Myslím, že když člověk dokáže pracovat s postižením, tak je to něco, co máme obdivovat, a ne ho za to trestat,“ myslí si lékařka a členka výboru České neurologické společnosti Eva Kubala Havrdová. Česká neurologická společnost se proto obrátila na resort sociálních věcí. Problém vidí i ve 13 let staré prováděcí vyhlášce.

„Někdo se vrátí do práce a seberou mu důchod, který používal k tomu, aby se tam mohl přepravit. K té chorobě jsou přidané náklady, ten člověk není zdráv,“ uvádí Kubala Havrdová.

„Budu iniciovat diskusi na ministerstvu práce a sociálních věcí a změnu vyhlášky o invaliditě,“ sděluje poslankyně a místopředsedkyně sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). Lidé totiž zároveň přicházejí o příspěvky na pomůcky. Další i o slevy na jízdném.