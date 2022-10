Češi si pietami i otevřenými památkami připomínají vznik Československa

Představitelé státu dopoledne připomenou výročí založení Československa tradičně u Národního památníku na pražském Vítkově. V poledne prezident na Pražském hradě jmenuje nové generály. Večer pak Zeman naposledy předá ve Vladislavském sále Pražského hradu státní vyznamenání.

Podle informací některých médií a dřívějších vyjádření hlavy státu by ocenění měl získat mimo jiné ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, česko-americký tenista Ivan Lendl či ošetřující lékař prezidenta a ředitel Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miroslav Zavoral.

In memoriam by mohli vyznamenání obdržet také protinacistický odbojář Josef Mašín, zpěvačka Hana Zagorová a americká podnikatelka českého původu Ivana Trumpová. Prezident by mohl vyznamenat i studenty, kteří v listopadu 1939 protestovali proti nacistické okupaci a byli popraveni.

Vzpomínkové akce se pořádají i v Brně

Loni se v tomto termínu jmenování nových generálů ani předávání státních vyznamenání nekonalo kvůli Zemanově hospitalizaci. Zeman pak udělil generálské hodnosti i státní vyznamenání letos na jaře.