Pozapomenuté osudy mužů 28. října. Stříbrný zemřel ve vězení, Šrobár se stal loutkou komunistů

Na začátku října 1918 nic nenasvědčovalo, že by se měla situace rychle změnit. Jen pár týdnů před vyhlášením samostatného státu s tak rychlým spádem událostí nepočítali ani ti, kteří o něj nejvíce usilovali. Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik v exilu předpokládali, že boje potrvají nejméně do příštího jara.

„Počítalo se s tím, že se bude muset bojovat až do konce, že bude třeba Němce porazit na hlavu. Tím způsobem, že spojenecké armády dojdou do Berlína,“ popsal v rozhovoru pro Český rozhlas historik Pavel Kosatík. „Odtamtud měl Masaryk v plánu pokračovat v čele legií ještě malý kousek do Prahy. Představoval si, že se stane prezidentem jako velitel vítězné armády, která vybojuje vítězství na našem území krví.“

V samotné pondělí 28. října na území budoucího Československa chyběly nejvyšší politické špičky. Část domácího odboje vedená Karlem Kramářem totiž odcestovala do Ženevy, kde se setkala s exilovou vládou, aby politici prodiskutovali podobu samostatného státu.

Antonín Švehla a František Soukup se ráno v Praze vydali převzít kontrolu nad Válečným ústavem obilí, aby zabránili odvozu potravin na frontu. „Panoval hlad, tak šlo zejména o zajištění potravin pro civilní obyvatelstvo. A když vyjednávali s představiteli rakouskouherské moci v Praze, tak s velkým překvapením zjistili, že nikdo neprotestuje, že se všichni poddávají,“ popsal Kosatík.