Nepřijal, že něco nejde, zkrátka našel řešení, vzpomíná na otce Nicholas Winton mladší

Dokumenty o Wintonově činnosti našla jeho manželka Grete až dlouho po válce náhodou na půdě. Veřejnost se o záchraně dozvěděla z obrazovek BBC teprve v roce 1988. „Řekli mu, že má pomoci s obsahem pořadu, který natáčeli. Ani jeho žena si nemyslela, že je to důležité, a nepřišla do studia,“ vzpomíná Nicholas Winton mladší na setkání svého otce s dětmi, které zachránil před smrtí v koncentračních táborech.

„Je mimořádné pomyslet, že můžete s někým tak dlouho žít a vlastně nevíte nic o minulosti toho člověka,“ dodává. Podle svých slov s otcem v posledních letech jeho života čile debatoval o tom, co je v životě důležité.

„Velice se zajímal o svět a dění ve světě, proč se to děje a co by se dalo udělat, aby svět byl lepší. Neustále věřil, že bychom měli sloužit,“ shrnuje. Jeho otec prý nepřijal neochotu nebo to, že systém něco nedovoluje. „On zkrátka našel řešení a to je pro nás poučení. Často si říkáme, že něco udělat nemůžeme, ale upřímně řečeno, nezkusili jsme to nebo se nám prostě nechce,“ podotýká Nicholas Winton mladší.

V současnosti vzniká snímek One Life, v němž život sira Nicholase Wintona připomenou Anthony Hopkins či Johnny Flynn. „Vychází z biografie mého otce, kterou napsala moje sestra, tak doufám, že to bude odpovídat pravdě, že to nebude jenom nějaká smyšlenka,“ komentuje připravovaný film Winton mladší.