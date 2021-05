„To je Nicholas Winton, ten člověk, který tě zachránil,“ vzpomíná na první setkání Marešová

Do Československa se Marešová vrátila po válce, v roce 1945. O pár let později zemi zasáhla další totalita, tentokrát komunistická – která trvala přes 40 let. Marešová uvažovala o emigraci v roce 1948 i 1968, nakonec ale zůstala v Československu. O vzpomínky nejen na druhou světovou vállku se podělila v ranním víkendovém studiu ČT24 v rozhovoru s Pavlem Navrátilem.

Vzpomínáte si, kdy a za jakých okolností jste se dozvěděla, že patříte mezi Wintonovy děti?

Bylo to později, než se o tom dozvěděl svět, protože za totality do Československa takové zprávy nedošly vůbec. Dozvěděla jsem se to, až když poprvé sir Nicholas Winton přijel do Prahy.

Bylo vám sedm let, když začala druhá světová válka. Jak moc jste tehdy vnímala, co se děje – mluvili o tom s vámi rodiče?

Moc ne. Na to jsem byla malá. Měla jsem za sebou první třídu. Jediné, co si pamatuji, co se týká války, bylo 15. března na dnešní Vinohradské třídě, kdy jsme viděli, jak přijíždějí Němci na těch náklaďácích a na sajdkárách.