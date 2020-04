Co se odehrávalo 25. února 1948? Česká televize se v unikátním projektu vrátí 70 let v čase

Upozornil i na videa pořadů, které tehdy vyráběla Československá televize (ČST): „Nečekaně pro nás obsahují informace, které potvrzují, jak se dnes 25. únor hodnotí. Lidé tehdy ještě nevěděli, že přijde změna režimu a že to, co říkají, se bude později hodnotit jinak. S určitou bezelstností mluví o tom, jak se cesta k moci dělala. Milicionáři vypráví, jak objížděli sekretariáty ostatních stran, aby je zastrašili.“

Na webovém speciálu nebudou chybět ani medailonky tehdejších osobností a protagonistů. V interaktivní aplikaci zájemci uvidí, jak se v únorových dnech postupně měnilo složení vlády ve prospěch komunistů.

Obavy z toho, že by si lidé spletli posun o 70 let se současností, ale Železný nemá: „Jsem přesvědčen, že diváci “hru„ na výlet do minulosti pochopí a autentický pohled do naší, ne příliš vzdálené historie, pro ně bude stejně zajímavý jako pro nás.“