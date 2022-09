Sněmovna pokračuje ve schvalování změn služebního zákona. SPD si vyžádalo přestávku

Na úvod jednání si vzala slovo bývalá ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která hovořila o bezprecedentní situaci týkající se státního rozpočtu na rok 2023. Na straně příjmů počítá návrh rozpočtu s dividendami podniků s účasti státu ve výši 25 miliard korun, dalších 150 miliard korun je podle Schillerové ale pouze virtuálních, protože vycházejí z daně z mimořádných zisků, kterou ještě vláda neschválila a modernizačního fondu EU.

„Tento týden nám současná vládní koalice deklarovala, jak málo pro ni znamená legislativní rámec,“ podotkla. „To vše bez návrhu zákona, bez schválení sněmovny. Tento krok by v minulých letech stačil na odvolání ministra financí,“ dodala.

Fiala zmínil, že situace je ještě horší než s minulou vládou. „Slyšeli jsme tu před rokem od tehdejší opozice, jak je vláda nezodpovědná, byla to pravda,“ uvedl. „Rok se s rokem sešel. Máme tu vládu, která tvrdila, že bude rozpočtově odpovědnější. A ejhle, já jsem přesvědčen že to je ještě horší,“ zmínil s tím, že na příjmové straně jsou navíc příjmy, které nejsou zákonem schváleny. „Jsem z toho rozčarovaný,“ podotkl.

Na programu mají poslanci i schvalování koaliční novely služebního zákona, které nedokončili před třemi týdny. Opoziční ANO a SPD kritizují nejen zrušení omezení počtu takzvaných politických náměstků mimo jiné kvůli očekávanému zvýšení nákladů na státní správu, ale také zavedení pětiletého funkčního období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků.

Podle autorů novely to má přinést vnitřní konkurenci a motivaci ke zvyšování úrovně státní služby. Podle opozice to zasáhne do její stability a kontinuity.

Ve sněmovním finále je také předloha o rozšíření vymezení významné tržní síly v zákoně, který má chránit dodavatele obchodních řetězců, a rozšíření mezinárodní spolupráce a automatické výměny daňových informací o digitální ekonomiku.

Sněmovna by měla schvalovat také například návrh zákona, jenž určuje postup při zabavení nelegálně dovezených kulturních předmětů do zemí EU a jejich vrácení do zemí původu.

Rezignace místopředsedkyně sněmovny

Mračková Vildumetzová čelila kritice kvůli tomu, že obviněný podnikatel Zakaría Nemrah byl svědkem na její svatbě a je také kmotrem jejího dítěte. Končící místopředsedkyně tvrdila, že s případem Dozimetr nemá nic společného.

Nemrah se podle ní přátelil s jejím manželem, někdejším členem výkonné rady ODS za Karlovarský kraj Janem Mračkem. Počet místopředsedů sněmovny se odchodem Mračkové Vildumetzové sníží na pět.