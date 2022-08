Síkela odmítá zastropování cen energií, podle Hrnčíře plyn a elektřina zdraží desetinásobně

Podle Hrnčíře by dávalo větší smysl zastropování cen energií a snížení DPH. „Půl roku vláda připravovala zákon, který je ve finále o tom, že každý odběratel elektřiny dostane nějaký příspěvek? Tak na to bylo potřeba 60 odborníků?“ táže se Hrnčíř. „Nechápu, proč se nesáhne k cenové regulaci. Regulujeme cenu za distribuci elektrické energie, ale cenu silové elektřiny, která výrazně roste, neregulujeme,“ dodává.

Vláda čelí kritice, že opatření v podobě úsporného energetického tarifu jsou příliš plošná, nebo naopak nedostatečná. „Je to nástroj, který připravovalo šedesát odborníků z těch nejvýznamnějších energetických účastníků trhu, ať jsou to operátoři na trhu s energiemi, nejvýznamnější dodavatelé, či distributoři,“ hájí vládní opatření Síkela. Tvrdí, že systém pomoci je koncipován tak, aby jedna její část byla plošnější a druhá se zužovala na nejpotřebnější.

Zastropování by nás přišlo draho

Varoval před tím, že trh s energiemi se podle jeho názoru změnil na oligopol. „Cena elektřiny a plynu se zdvihla na desetinásobek toho, za co se prodávala před půlrokem, to znamená, že lidé, kteří platí na energiích 50 tisíc za rok, budou v příštím roce platit půl milionu, to přece nevyřeší příspěvek 17 tisíc,“ domnívá se Hrnčíř.

„Pan poslanec má takovou zvláštní matematiku,“ směje se Síkela. „Když se podívám na příklad, za jaké ceny prodal ČEZ velkou část energie na příští sezonu, tak se bavíme o nějakých devadesáti pěti eurech, to znamená, že jsme daleko od těch spotových částek, o kterých mluvíme,“ vysvětluje ministr.

Zároveň odmítl zastropování cen jako nástroj, který by prohloubil deficit státního rozpočtu. „Kdybych teď zastropoval ceny elektrické energie v České republice na úrovni dvou set euro, a to není málo, tak při celkové spotřebě 60 terawatt ročně a při znemožnění exportu za tržní ceny v zahraničí to vytváří možný deficit čtyři sta padesát miliard korun, což je víc než dvojnásobek toho současného, a to je něco, čím budoucnost této země nemůžeme zatížit,“ tvrdí Síkela.