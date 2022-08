Speciální daň by se mohla vztahovat i na distributory pohonných hmot

K nové dani pro odvětví, která i kvůli válce na Ukrajině dosahují ne zcela zasloužených mimořádných zisků, jsou vstřícní lídři všech pěti koaličních stran. Shodnout se ale musí na konkrétních podrobnostech. Desítky miliard, které by díky nové dani stát získal, chtějí použít třeba na příspěvek, kterým hodlá vláda v příštím roce dotovat ceny energií.

Členové NERV spočítali, že třeba u společností, které se zabývají výrobou a distribucí pohonných hmot, by mohl stát získat do rozpočtu v případě zavedení daně z mimořádného zisku od dvou do tří miliard korun. A to v případě, že by měli i v příštím roce podobné příjmy jako letos.

Jednání se má týkat jak zavedení daně z mimořádných zisků, tak vládní pomoci v boji proti vysokým cenám energií. Česká televize zjistila, že členové NERV pro vládu vypracovali dvě analýzy.

V té první radí, jak správně zacílit úsporný tarif pro domácnosti nebo otevřít příspěvek na bydlení pro víc rodin. Ve druhé potvrzují, že zmíněná daň by příští rok přinesla do rozpočtu desítky miliard korun.