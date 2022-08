Situace je neobvykle vážná, řekl Fiala před neformálním jednáním vlády o energetice

„O konkrétních částkách definitivně rozhodneme na řádném jednání vlády. Chceme to udělat do konce srpna,“ upřesnil Fiala na svém brífinku.

„Podle stávajících propočtů celkový příspěvek pro domácnost, která bude mít nejvyšší spotřebu v kombinaci s odpuštěním poplatků za obnovitelné zdroje, se to dostane někam k sedmnácti a půl tisícům, z čehož by se v letošním roce vyplácelo zhruba pět tisíc,“ uvedl ministr.

„Dnes se chceme pobavit o všech aspektech, které to sebou nese a dopadech na státní rozpočet, o tom, jak najít správnou cestu, aby to co nejvíce lidem pomohlo,“ řekl Fiala.

Opatření pro stav energetické nouze

Zdůraznil, že vláda už rozhodla, že na pomoc v energetické krizi vyčlení částku 66 miliard korun. „Teď jde o to, jak to nastavit v detailech,“ tvrdí Fiala. „Toto jednání je strategické, koncepční, potřebujeme více času, než máme při obvyklém jednání vlády. Před námi je těžké období a chce jím projít jako Česká republika co nejlépe,“ dodal. Kabinet by měl diskutovat také o možnosti omezit vytápění v budovách a dalších nouzových opatřeních. „Stát by v případě stavu plynové nouze sáhl k omezení dodávek tepla pro domácnosti proto, aby udržel chod klíčových složek průmyslu,“ komentoval to před jednáním Síkela.

Během zasedání probere Fiala s vicepremiérem a ministrem Vítem Rakušanem (STAN) také budoucnost šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka. Ten čelí kritice kvůli kontaktům se stíhaným lobbistou Michalem Redlem.

Od jednání mimo Strakovu akademii si Fiala podle mluvčího vlády Václava Smolky slibuje širší prostor pro strategické plánování, než který poskytuje pravidelné jednání ministrů. Naposledy se sešel Fialův kabinet na neformálním zasedání v dubnu na zámku Štiřín.