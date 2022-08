Ministerstvo navrhuje, jak omezit vytápění budov v případě nedostatku plynu

Pravidla se mají podle mluvčího ministerstva průmyslu zjednodušeně týkat všech právnických osob, tedy i firem, které vytápění neberou z teplárny, ale vyrábí si ho samy. Omezeny by mohly být také domácnosti napojené na centrální rozvody. Regulovat teplo by nemusely jen domy a byty fyzických osob, které mají vlastní kotel, a ti, kteří ho vyrábějí z obnovitelných zdrojů.

V obývacích pokojích by lidé nově měli udržovat průměrnou teplotu osmnáct stupňů Celsia, v koupelnách o stupeň vyšší. Ochladilo by se i ve školních budovách, a to o jeden stupeň. V mateřských školách by byl rozdíl teplot znatelnější. Na devatenáct stupňů by se vytápěly učebny a umývárny.

Teploty by se výrazně snížily také ve zdravotnických střediscích, na poliklinikách a v nemocnicích. V ordinacích by průměrná teplota klesla o čtyři stupně, na operačních sálech o pět a v pokojích pro pacienty by se ochladilo o dva stupně.

Vyhláška by se uplatňovala jen v případě vyhlášení „předcházení stavu nouze“ nebo „stavu nouze v teplárenství“. Ty vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu. „Nechci předjímat, jestli k tomu může dojít v řádech týdnů, měsíců anebo vůbec. Je každopádně dobré být připraven,“ vysvětluje náměstek ministra Petr Třešňák (Piráti).

Kontroly by prováděli zaměstnanci Státní energetické inspekce. Majitelům zařízení nebo i společenství vlastníků by hrozila pokuta až 200 tisíc korun.