Na klimatickou změnu budou muset reagovat i hasiči. Bez letecké techniky to nepůjde, míní Ošlejšek

„To, že jsme byli schopni velmi rychle hladinu zvýšit, umožnilo to, že v Ústí nad Labem máme velké zdymadlo – takzvaný jez Střekov, kde jsme byli schopni okamžitě zvednout hladinu o potřebných dvacet až třicet centimetrů,“ uvedl Šebesta. Dodal, že nebyl problém s nedostatkem vody v Labi, ale s hloubkou.

„Je potřeba si ale připomenout, že v dnešní době už máme na mnoha profilech takzvaný stav sucha, konkrétně na našem povodí je to asi 26 profilů ze 120 měřených, patří k nim i Labe. My jsme operativně dohodli pomoc s našimi kolegy z Povodí Vltavy, ti nám dodneška pomáhají vodou z Vltavské kaskády,“ uvedl ředitel Povodí Labe.

Jak zajistit dostatek vody pro hasiče?

Náměstek pro řízení sekce vodního hospodářství z ministerstva zemědělství Aleš Kendík připomněl důležitost vzniku dalších vodních nádrží v Česku. „Klimatická změna tady evidentně je. Jediný zdroj vody, který v České republice máme, je to, co nám naprší. My tu vodu musíme akumulovat nejenom v krajině, ale i ve vodních dílech tak, aby byla použitelná nejen pro situace, které se v posledních dnech udály,“ řekl.

Vodní díla mají podle Kendíka významnou roli právě v lokalitě, ve které se nacházejí. Zmínil například malé vodní nádrže v obcích, které mají sloužit právě hasičům. Pro tak velký požár, jako je nyní v Českém Švýcarsku, by ale taková nádrž nestačila.