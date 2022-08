Hasiči v Českém Švýcarsku přeskupili síly, v oblasti je snížená viditelnost

Hasiči se v noci pohybovali v oblasti Malinového dolu a Křídelních stěn. Jednotky, které jsou na zemi, budou pokračovat v prořezávání cesty v Hlubokém dole tak, aby byla tato oblast prostupná a mohly dohašovat jednotlivá dílčí ohniska požáru. O zrušení evakuace pro Meznou, Mezní Louku a Hřensko se podle mluvčího krajských hasičů Milana Rudolfa v tuto chvíli neuvažuje.

V oblasti je nyní lehce snížená viditelnost. O vzletu letecké techniky rozhodne vedoucí leteckého provozu. „Počítáme s šesti vrtulníky, které tu působí už několik dní, leteckou podporou pěti letadel a německá strana i na dnešek (pondělí - pozn. red.) přislíbila pět vrtulníků,“ uvedl Rudolf.

Do Hřenska přes noc zamířili další hasiči z celé republiky. Celkem se jich na likvidaci požáru podílí zhruba 750. Při náročném zásahu se několik z nich zranilo, jeden skončil na traumacentru v ústecké nemocnici.

Turisté kvůli zásahu nemohou do vybraných lokalit národního parku, platí tam zákaz vstupu do lesů. Nadále je zavřen hraniční přechod přes Hřensko do Německa.