V souvislosti s požárem jednáme o zapojení letadel ze Španělska nebo Švédska, uvedl unijní koordinátor

Koordinátor Pater, jehož funkce spadá pod orgán Evropské komise, uvedl, že letošní sezona je výjimečná kvůli obrovské míře lesních požárů. Unie proto nyní intenzivně využívá pro všechny členské země mechanismus, který dostupné zdroje rozděluje.

„Naší rolí je, že ta letadla by měla být k dispozici co nejrychleji. Pokud ale dojde k tolika incidentům zároveň, je to těžké a musíme rozdělit zdroje. Ale děláme, co můžeme, abychom nahradili italská letadla buď španělskými, nebo švédskými,“ upřesnil. Ve čtvrtek totiž musela místo požáru v Českém Švýcarsku nečekaně opustit italská letadla, která s hašením od rána pomáhala. Důvodem byla akutní situace na Apeninském poloostrově.