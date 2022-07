Policisté a hasiči dostanou do platových tarifů od ledna deset procent navíc, řekl Rakušan

Platy hasičů a policistů na tarifech od ledna příštího roku vzrostou o deset procent. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) to oznámil to v Hřensku, kde hasiči už třetím dnem bojují s rozsáhlým požárem v tamním národním parku. Je to podle něj výsledek koaliční dohody, což na místě potvrdil premiér Petr Fiala (ODS).