Obrana nakoupí balistické přilby a příslušenství za 1,5 miliardy

Ministerstvo obrany nakoupí 14 600 ochranných balistických přileb s příslušenstvím za 1,54 miliardy korun bez DPH. Smlouvu by měl úřad podepsat do konce října letošního roku, dodání přileb očekává do konce října 2026. O zakázce realizované prostřednictvím agentury NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ministerstvo informovalo vládu.