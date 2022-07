Šetřit plynem je logické a v zájmu každého z nás, řekl Síkela. Ekonomové apelují na cílenou pomoc státu

Evropská komise ve středu navrhla, aby země EU omezily kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu během nadcházející topné sezony spotřebu plynu o patnáct procent. Brusel by podle návrhu mohl po konzultaci s členskými zeměmi vyhlásit stav plynové nouze, který by vyžadoval povinná omezení spotřeby v celé EU. Aby pravidla vstoupila v platnost, musí je nejprve schválit členské země, které zatím dávaly najevo rozdílné postoje.

Od doporučení k nařízení

Dodal, že stát má určité mechanismy, kterými může občany pobídnout k šetření. Pokud by se podle něj jednalo o dočasný výpadek dodávek a Česko by vědělo, že dojde k jejich obnovení, šlo by pouze o určité doporučení. V případě, že by však došlo k zastavení dodávek, přišlo by na řadu nařízení.

„Začal by platit princip solidarity, což znamená, že se nedostatek plynu bude vykrývat,“ podotkl a dodal, že domácnosti jsou chránění klienti, kterým by se dodávky neměly přerušit, nicméně je podle něj si potřeba uvědomit, že jednotliví členové domácností jsou zaměstnanci různých firem a ty je nutné udržet v chodu.

Zmínil, že lze nařídit opatření, které se má primárně týkat nechráněných klientů. „Například, když vypneme paroplynové elektrárny a nebudeme vyrábět elektřinu z plynu, ušetříme deset procent roční spotřeby, což už je výrazný krok,“ nastínil a zdůraznil, že „dostatek energií pro ekonomiku je zkrátka v zájmu každého z nás.“

Přetápění si nemůžeme dovolit, zdůraznil Síkela

V souvislosti s prohlášením německého ministra hospodářství Roberta Habecka, který uvedl, že už nyní se sprchuje kratší dobu a méně topí, Síkela podotkl, že osobní příklad je ten nejlepší. „Nemůžete od lidí očekávat chování, které nebudete očekávat sám od sebe. (…) Je to jedna z cest a musíme zohlednit i to, že je dobrým českým zvykem trošku přetápět obydlí i veřejné prostory a další zařízení. To je něco, co si nemůžeme dovolit,“ uvedl.

Česku by měl pomoci i připravovaný terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Nizozemsku. Ten byl měl být podle Síkely technicky zprovozněn na přelomu září a října a Česko by jej mělo užívat od prvního dne provozu. Zásobník by měl prodloužit tuzemskou spotřebu plynu o jeden a půl až dva měsíce.