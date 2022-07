Není důvod k panice, ale je třeba pokračovat v úsporách plynu, řekl Fiala

Evropská komise ve středu navrhla, aby unijní země kvůli očekávanému výpadku dodávek ruského plynu v nadcházející topné sezoně omezily spotřebu plynu o patnáct procent. Úspory se mají týkat období od konce letošního srpna do konce března příštího roku. Počítat se budou z průměrné spotřeby jednotlivých zemí v tomto období za posledních pět let. Omezit používání plynu by měli podle komise všichni spotřebitelé, od domácností přes úřady či firmy po elektrárny.

Tarifní balíček

Markéta Pekarová Adamová (TOP09) zopakovala, že vláda v souvislosti s rostoucími cenami energií připravila pro občany úsporný neboli válečný tarif balíček, který by jim měl pomoci. „Nechceme nechat lidi padnout,“ prohlásila a apelovala, aby se lidé nezdráhali si o pomoc říci. „Abychom nevnímali státní pomoc jako cokoliv, co by mělo přinášet opovržení nebo nějakou hanbu,“ uvedla.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vláda vnímá, co lidi v Česku tíží, a proto je tarifní balíček administrativně jednoduchý a bude fungovat bez chození na úřady. „Prostřednictvím tohoto tarifu bude moci vláda rozdělit až 27 miliard korun, přičemž na jednu domácnost bude moci být podpora až šestnáct tisíc korun,“ podotkl s tím, že sleva je fixní, tudíž pro ty, kteří již teď spoří a neplýtvají energiemi, bude sleva výraznější.

Vláda se také rozhodla odpustit firmám i fyzickým osobám poplatky za obnovitelné zdroje energie. „To může výrazně pomoci těm, kteří mají z podstaty svého podnikání tu spotřebu vyšší,“ podotkl.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že v Česku našlo zaměstnání 92 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. „I přesto, že na našem pracovním trhu začalo v posledních měsících pracovat 92 tisíc příchozích z Ukrajiny, tak nezaměstnanost nám stále klesá,“ řekl Jurečka. Přednedávnem zmínil, že zaměstnaní příchozí už začali přispívat svými odvody do sociálního a zdravotního systému. Už dřív šéf resortu uvedl, že příchozí obsazují hlavně místa, která byla dlouho volná.

EU připravila pomoc na dofinancování projektů

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) na tiskové konferenci zmínil, že Evropská komise na základě dopisu 12 ministrů včetně Bartoše koncem června připravila legislativní návrh nazvaný FAST CARE, tedy rychlá pomoc. V Česku by tak nemuselo být ohroženo financování už započatých projektů zhruba za 1,3 miliardy eur, v přepočtu asi 32 miliard korun.

Projekty byly ohroženy právě kvůli problémům spojených s koronavirovou pandemií a následně válkou na Ukrajině. „Umožní v Česku dofinancovat spoustu projektů – škol, školek, čističek,“ podotkl s tím, že peníze budou potřeba všude tam, kde se vyskytly problémy například kvůli vyšším cenám materiálu, inflaci či krizi.

FAST CARE částečně mění legislativní rámec pro čerpání peněz evropských fondů z politiky soudržnosti. To zahrnuje mimo jiné opatření, která poskytují větší flexibilitu při fázování projektů z jednoho programového období do druhého. Díky tomu by mělo být možné zohlednit i neočekávané potřeby, které v souvislosti s vypuknutím krize vznikly, jako například rostoucí ceny materiálů a energií i nedostatek pracovních sil.

V zájmu urychlení postupu schvalování se členské státy EU sdružené v Radě EU rozhodly text návrhu Evropské komise neměnit. „Rychlé schválení mandátu rady pro vyjednávání vysílá silný signál solidarity. Díky tomu se budou moct regiony, obce a města lépe vypořádat s dopady ruské agrese na Ukrajině,“ uvedl Bartoš.

Protokoly o vstupu Švédska a Finska do NATO

Pekarová Adamová také na tiskové konferenci uvedla, že Poslanecká sněmovna se bude koncem srpna zabývat protokoly o vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance (NATO). Vláda ve středu postoupení dokumentů do parlamentu schválila. Skandinávské země se pro vstup do aliance rozhodly v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu.

Protokoly o přistoupení Finska a Švédska, podepsali zástupci třiceti členských zemí NATO na začátku července, čímž učinili zásadní krok k jejich přijetí do Aliance. Aby se země skutečně členy NATO staly, musejí přístupové dokumenty všechny alianční státy ratifikovat, což může trvat několik měsíců. Otázky v tomto směru vzbuzuje přístup Turecka, které si vymínilo splnění svých požadavků spojených s kurdskými členy skupin, které Ankara označuje za teroristické.