ŽIVĚ: Poslanci mají hlasovat o snížení zdravotních plateb státu. Projednat mohou i sankční zákon

Poslanci by ve středu mohli pokračovat ve schvalování sporného snížení státních plateb do zdravotnictví za důchodce, děti, nebo nezaměstnané. Na úvod zasedání by měli hlasovat o vládní novele, která po lednových změnách v pěstounských odměnách upravuje důchody části příbuzných pěstounů. Hlasovat mají také o videonahrávkové novele a zákazu části jednorázových plastových výrobků. V prvním čtení je též návrh sankčního zákona.