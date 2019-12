Na očipování psa zbývá posledních pár dnů, jinak hrozí pokuta

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.

Za neočipovaného psa bude majiteli hrozit pokuta až 20 tisíc korun. Veterináři ale kritizují existenci hned několika evidencí - vzájemně propojené totiž nejsou. „V tuto chvíli funguje několik registrů, které jsou na soukromé bázi, nebo je provozují města, která už teď vyžadují čipování,“ vysvětluje Vorlíček.

Za registraci do systému je ale odpovědný majitel psa. „Nejhorší jsou případy, kdy má čip, ale není zaregistrovaný, což je potom problém. Když si to někdo zaregistruje do menšího registru, teoreticky potom se nemusí dát snadno dohledat,“ vysvětluje vetrinářka Marádová. O zavedení jednotného registru poslanci zatím diskutují.