Na západě republiky schází pěstouni. Potřeba je jich i trojnásobek

V Česku je nedostatek pěstounů, například Plzeňský kraj by jich už teď potřeboval zhruba šedesát. K dispozici jich má ale skoro třikrát méně. Přitom už za tři roky začne platit novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí. Podle ní musí být dítě do tří let v pěstounské péči, ne v té ústavní. Kraj i tamní neziskové organizace se proto chtějí zaměřit na cílenou propagaci pěstounství.