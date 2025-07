Evropa má novou družici, která může výrazně zlepšit předpovědi počasí

Nově vypuštěný satelit MTG-S1 umí měřit teploty vzduchu v různých výškách, takže by mohl přinést úplně novou rovinu do přesností předpovědí. Největší prospěch z něj bude mít Evropa, která ho financovala.

Hlavním úkolem družice je totiž sondáž atmosféry, která umožní získat informace o trojrozměrném rozložení meteorologických prvků – a to teploty, tlaku vzduchu a směru a rychlosti větru. Tento přístroj rovněž poskytne informace o prostorovém rozdělení koncentrací vybraných plynů v atmosféře, jako je vodní pára, ozon nebo oxid uhličitý. Proč je to tak důležité a proč právě tato měření mohou vědcům tak pomoci?

Odpověď je trošku složitější. Družicová sondážní měření vhodně doplňují přímá aerologické měření prováděná radiosondou nesenou balonem, která při svém výstupu proměřuje stav atmosféry a tyto informace pak pomocí příslušných signálů vysílá do přijímací stanice, která je zpracuje. Radiosondy tedy měří hodnoty příslušných veličin přímo v místě, kde se nacházejí, zatímco družicový sounder měří tyto informace na dálku, z výšky.

Výhodou radiosond je velká přesnost, nevýhodou vysoké finanční náklady a malá časová frekvence – v Česku se například radiosondy vypouštějí pouze z Prahy (standardně třikrát denně) a Prostějova (dvakrát denně), v různých oblastech světa ale najdeme rozsáhlá území, kde nejsou tato měření k dispozici vůbec.

Družicové sondáže poskytnou data každých 30 minut nad Evropou, mimo ni to bude 60 minut a odstraní tak časové a prostorové mezery v dostupnosti dat o vertikálním chování příslušných prvků. Poprvé tak budou v Evropě k dispozici údaje o vertikálním profilu teploty a stopových látek zjištěných z družice. Je sice pravda, že přesnost měření z družicových sondáží bude menší než z klasické sondáže, ale díky časovému a prostorovému rozlišení přinesou významné zahuštění údajů o trojrozměrné struktuře meteorologických prvků.

Unikátní evropské přístroje

Sonda má na své palubě dva přístroje, které budou tato data poskytovat. Konkrétně jde o IRS (Infrared Sounder, infračervený sounder) zaměřený na vertikální sondáž atmosféry a dále Sentinel-4, který je určený pro sledování chemického složení atmosféry.

V případě IRS jde o první přístroj svého druhu v Evropě, který z geostacionární oběžné dráhy bude poskytovat sondážní údaje o atmosféře. Díky citlivosti infračerveného kanálu na teplotu a vlhkost bude možné sledovat především prostorové rozložení vodní páry a teploty vzduchu v atmosféře. To mimo jiné pomůže lépe zachytit hydrologický cyklus v modelech díky informacím o vlhkosti a jejímu kolísání v troposféře.

Data z tohoto přístroje by měla sloužit jako podpora aplikací velmi krátkodobé předpovědi – měla by pomoci odhalit nestabilitu v atmosféře ještě před vlastním vznikem oblaků. To povede ke zlepšení varování souvisejících s výskytem takzvaných konvektivních bouří, jednak díky přesnějšímu určení jejich intenzity, ale i místu, kde by se měly objevit.