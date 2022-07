Domovům pro seniory docházejí peníze, někde už začalo omezování služeb

Organizace Eda, která poskytuje ranou péči rodinám dětí s handicapem nebo vážnou nemocí, už kvůli úsporám ukončila provoz bezplatné linky. Teď chystá krizové scénáře. „Jsme připraveni omezovat výjezdy, protože pohonné hmoty jsou velmi drahé. Jsme připraveni sáhnout případně i na mzdy pracovníků, které už jsou v tuto chvíli velice nízké. Vzdělávání omezujeme, protože to je také velmi nákladné,“ vypočítává ředitelka organizace Petra Mžourková.

Financování sociálních služeb má být tématem středečního jednání předsedů vládních stran. Právě na něm by mělo padnout i finální rozhodnutí. Podle části opozice měl ale kabinet výslednou částku oznámit organizacím s větším předstihem.

„Ta debata na vládě probíhá velmi intenzivně. Pan ministr Jurečka má několik typů modelů a já jsem si skoro jistý, že příští týden bychom to měli projednávat a nějakým způsobem se k tomu stavět,“ uklidňuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

„To je nedobrý akt ze strany vlády, protože ty organizace by se měly v první řadě starat o své klienty, nikoliv o to, jestli budou nebo nebudou mít peníze,“ má jasno viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Daniela Lusková.

Podle zástupců organizací stát nejedná dostatečně rychle. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) přitom původně avizoval, že by o částce mohlo být jasno do konce června – po jednání s resortem financí.

Náklady na dofinancování služeb by se podle dřívějších vyjádření ministra práce a sociálních věcí měly pohybovat v rozmezí od 3,2 do 4,4 miliardy korun. „Dofinancování sociálních služeb proběhne ve slíbeném termínu, ovšem zatím dolaďujeme definitivní shodu na celkové částce. Očekávám dohodu na jednání K5 příští středu,“ avizuje Jurečka.

„Já myslím, že to musí být nad čtyři miliardy korun. Pokud bude ta částka nižší, tak napětí ve financování sociálních služeb zůstane do konce roku,“ varuje předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR Václav Krása.

Podobně mluví i opozice. Podle hnutí ANO by měl stát mezi poskytovatele rozdělit čtyři a půl miliardy. Zhruba na tolik požadované doplacení vyčíslily i kraje. „Vláda drží bohužel všechny zaměstnance sociálních služeb v šachu. Protože poskytovatelé neví, jestli mají v tuto chvíli něco slibovat zaměstnancům nebo propouštět,“ tvrdí poslanec ANO a člen sněmovního výboru pro sociální politiku Aleš Juchelka.

Liknavost vadí i koaličním politikům

„Vzhledem k tomu, jak je potom nastaven celý ten další proces, kdy to musí projít krajskými zastupitelstvy a tak dále, tak je opravdu třeba, aby to bylo co nejdříve,“ míní místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

„Je to prostě nešťastná věc. Já jsem dlouhodobě v minulých letech za to vlády kritizoval. Myslel jsem si, že ta situace nenastane v době, kdy do vlády vstoupí mimo jiné Občanská demokratická strana,“ mrzí poslance ODS a rovněž člena sněmovního výboru pro sociální politiku Jana Bauera.

O dodatečné doplacení žádají poskytovatelé každoročně. Nastavení víceletého financování by mělo být podle Mariana Jurečky příští rok součástí novely zákona o sociálních službách.