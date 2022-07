Letecká doprava v Evropě je na hraně kolapsu, problémy jsou i v Praze

Situaci skandinávských aerolinií ztěžuje to, že ve Spojených státech požádaly o ochranu před věřiteli. Společnost přesto trvá na tom, že se o klienty postará. Mnohahodinové fronty bez jistoty odletu jsou ale nyní běžné na více evropských letištích.

Na letišti v Kodani dlouhou nejistotu způsobenou stávkou pilotů aerolinek SAS následuje rozčarování téměř ve dvou třetinách případů. Letecká společnost sice nabízí zákazníkům zdarma změny, spoje jsou ale už nyní zrušené nebo plné na týdny dopředu.

Místo rychlé cesty „dobrodružství“

Další evropská letiště na tom nejsou lépe. Lisabon ruší v průměru třicet spojů denně. Výpadky postihují tisíce lidí. Na papíře jednoduchý itinerář se mění v dobrodružství. „V Bruselu to bylo složité, nešlo odletět. Tak jsme ve dvě hodiny ráno jeli autobusem do Paříže a odtud letěli do Lisabonu,“ popsala jedna z cestujících.

Nedostatek personálu je celosvětový. Odhaduje se, že plně funkční a stabilní bude letecká přeprava po covidovém výpadku až napřesrok v létě. Trable mohou mít i pasažéři letící z české metropole.