Není možné, aby v hlavním městě nebylo centrum pro uprchlíky. Když to zvládnou kraje, musí to zvládnout i Praha, říká Grolich

Praha to musí zvládnout jako kraje

V rozhovoru Grolich řekl, že sice neexistují žádné analýzy, které by ukazovaly, kolik reálně zůstává uprchlíků v místech, kde se registrovali, je ale podle něj velká pravděpodobnost, že ne všichni lidé, kteří se v Praze zaregistrovali, v ní zůstávají.

„Myslím, že když to zvládají ostatní kraje, tak to musí zvládat i Praha,“ říká Grolich. „Nemáme a dlouho nebudeme mít konkrétní data, kolik z těch devadesáti tisíc zaregistrovaných v Praze reálně je, kolik se vrátilo do krajů, kolik se posunulo dál do jiných států. V Praze je velká koncentrace, ale to neznamená, že tam ti lidé reálně žijí,“ vysvětluje svůj postoj.

Podle jeho názoru by se měl primátor Hřib dohodnout s hejtmany ostatních krajů o tom, zda mají ubytovací kapacity pro uprchlíky registrované v Praze, a jsou ochotni je nabídnout. „To se neděje,“ tvrdí Grolich. „Nebo o těchto debatách já vůbec nevím,“ dodává.

Podle jihomoravského hejtmana se nemůže stát, aby v Praze nebylo asistenční centrum. „Buď ta jednání mezi ministerstvem, ústředním krizovým štábem a Prahou dopadnou tak, že se bude provozovat dál ve stejném režimu, nebo předpokládám, že to asistenční centrum někdo převezme a bude ho provozovat dál. Myslím si, že je nesystematické, aby tam, kam přichází nejvíce lidí, nebylo asistenční centrum.“