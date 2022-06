Ruští studenti na citlivých oborech jsou potenciálně riziko, míní expert. Podle náměstka ale nelze aplikovat kolektivní vinu

„Netýká se to všech ruských studentů, ale těch, kteří by měli začít studium v kritických oborech strategického významu. Je to věc, která je samozřejmě z mnoha hledisek senzitivní a je tam potenciální bezpečnostní riziko,“ podotkl s tím, že on sám se s textem ztotožňuje a nevidí problém. Paďourek zdůraznil, že se to týká jen určité části oborů.

Dodal, že univerzity musí hledat způsoby, jak tuto delikátní věc řešit. „Je to skutečně na univerzitě, nemyslím si, že by se měly tvořit prověrkové komise,“ podotkl Gabal s tím, že však školy musí nějakým způsobem vyhovět sankčním režimům. „Jestliže se rozhodne studenta garantovat, tak může doporučit udělení dalšího pobytu.“

Gabal zmínil, že potenciálně citlivé obory na univerzitách musí Česko chránit nejen vůči Rusku, ale i v případě Íránu či Číny. Podotkl, že v minulosti se země otevřela i Pekingu. „Nabírali jsme neuvěřitelné množství čínských studentů i do těch senzitivních oborů, což já jsem nepovažoval za úplně ideální,“ uvedl.

„Mají tam rodiny, možná majetky a přátele. A mohu garantovat, že pokud se do Ruska někdy vrátí, tak budou kontaktováni ruskými bezpečnostními složkami a může dojít k vyzrazení docela důležitých informací,“ podotkl s tím, že ale věří BIS, která má tyto informace pod kontrolou a snaží se, aby nedošlo ke škodě.

Zmínil, že i zahraniční studenti bývají verbováni cizími tajnými službami. „Neříkám, že všichni ruští studenti jsou členy FSB nebo některé další ruské zpravodajské služby, ale musím upozornit na riziko,“ dodal Paďourek s tím, že pokud studenti navštěvují kritické studijní programy, kdy se seznamují s citlivými informacemi, tak se většina z nich nechce vrátit zpět do své rodné země, ale na druhou stranu to podle něj nelze vyloučit.

Složitá situace

Miller v pořadu označil celou situaci za složitou a nešťastnou. „České univerzity s tímto nemají žádnou zkušenost. Určitá míra improvizace tady nepochybně nastane a každá se s touto situací popasuje po svém,“ upozornil. Dodal, že před týdnem poslal univerzitám ministr školství Petr Gazdík (STAN) dopis, kde je žádá, aby se nesnažily uplatňovat princip kolektivní viny a posuzovaly, pokud to půjde, každý případ zvlášť.

Podotkl, že rektor není na univerzitě sám, ale má k ruce tým kolegů. „Jsou to i vedoucí pracovišť, školitelé – celá skupina lidí by měla nějakým způsobem být zmobilizována k tomu, aby bylo dosaženo cíle,“ řekl Miller. „Princip kolektivní viny, navíc uplatňován dopředu, by nás posunul někam na okraj civilizace,“ zdůraznil.

Univerzity mají možnost sledovat studenty z hlediska jejich výsledků či kvality práce ve škole. „Máme zájem, aby tu evropskou vzdělanost, v historických, právních a sociálních disciplínách, vystudovalo co nejvíce studentů, kteří se potenciálně mohou vrátit domů a být k dispozici,“ zdůraznil Gabal s tím, že jde i o naší obranu. „Vzpomeňme si, když jsme začínali, jak nám chyběla každá nová ruka, s těmi zkušenostmi,“ zmínil s tím, že útok na Ukrajinu za to, že se ona přiklonila k evropské kultuře i právnímu systému, je útokem i na nás.

„A my se budeme bránit tím, že ho musíme posilovat, a pokud možno, tak ho budeme i exportovat do Ruska a zejména pak do Běloruska,“ zdůraznil Gabal s tím, že je důležité naše evropské hodnoty dále rozšiřovat.