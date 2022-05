Dvě třetiny pracovníků nedosáhnou ani na průměrnou mzdu, hranice chudoby se posouvá

„Chceme dát jasně najevo, že se nám ta situace týkající se drahoty velmi nelíbí. Vláda musí dělat více, protože to ohrožení je značné. Už teď se hovoří o tom, že ceny elektrické energie a plynu budou ještě růst,“ vysvětluje tlak odborů na výši minimální mzdy šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

Nejnižší platy

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ale varuje, že zvýšení minimální mzdy může vést k problémům na straně zaměstnavatelů. „Zvýšení minimální mzdy se také propisuje do výše takzvaných zaručených mezd. Pak už se to týká opravdu velkého množství lidí a velkého množství firem, které pokud na to nemají prostředky a ta situace pro ně dneska není jednoduchá, tak nebudou schopny udržet tak nízkou nezaměstnanost, jakou dnes máme,“ konstatuje Jurečka.