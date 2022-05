Rodina si až po 79 letech mohla přečíst dopis na rozloučenou od popraveného odbojáře Bobáka

Důvodem, proč nacisté dopis rodině neodeslali, bylo to, že v něm Bobák svých činů nelituje. Červeně v dopise vyznačili pasáže, které považovali za závadné. „Mám dnes tak krásnou náladu, jakou jsem nikdy neměl a věřím v dobrý konec, přestože se ho nedočkám,“ přečetl z dopisu Uhlíř s tím, že dobrým koncem byla myšlena porážka třetí říše. Proto tuto pasáž údajně cenzura začervenila.

Čtyřstránkový dopis napsal Vladislav Bobák 12. července 1943 v berlínské věznici Plötzensee, kde byl o pár hodin později popraven gilotinou. Bylo mu 31 let. „Nikdy jsem nežil pro sebe, ale pro celek, a rovněž pro celek jsem obětoval život,“ přečetla z dopisu Bobákova neteř Ludmila Vavrečková.

Historik dopis objevil v Archivu bezpečnostních složek loni. Vězeň ho před 79 lety napsal sestře, rodina ho ale nikdy nedostala. „Šokovalo mě to, protože to bylo v zalepené obálce, takže já jsem musel v archivu požádat, aby mi ji rozpečetili,“ popsal historik.

„Vidět ten rukopis, který je velice podobný maminčinému, a ten obsah, který je velice dojemný a zároveň statečný, je to takové pohnutí,“ dodala Bobákova neteř.

Měl získávat informace pro GRU

Vladislav Bobák po začátku okupace přešel hranice do Polska. Poté skončil v sovětské internaci a zverbovala ho zpravodajská služba GRU. Ta ho v roce 1940 poslala zpět do protektorátu. Tam měl zřídit zpravodajskou síť, která by získávala informace o německém válečném průmyslu a přesunech vojsk.

„V té době byly veškeré nástroje, které mohly vésti k osvobození republiky z německého područí, víceméně legální z hlediska odboje,“ konstatoval historik. Gestapo Bobáka zatklo v březnu 1941. Vězení a výslechy trvaly dva roky. V berlínském Plötzensee, kde byl popraven, bylo zabito celkem 611 odbojářů.