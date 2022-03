České organizace vybraly pro Ukrajinu více než miliardu korun. Ukrajinský velvyslanec poděkoval za pomoc při nákupu zbraní

„Jsme přesvědčeni, že se nám podaří ubránit naši zem před ruským agresorem, ale je otázka, jaká bude cena, zaplacena lidskými životy,“ řekl velvyslanec. Dodal, že aby lidských obětí bylo co nejméně, potřebuje Ukrajina pomoc Západu.

„Svět může v přímém přenosu pozorovat vyhlazování civilního obyvatelstva,“ řekl Perebyjnis. Konflikt označil za genocidní. Velvyslanec také řekl, že česká vláda dělá vše, co je možné. Poděkoval jak vládě, tak neziskovým organizacím a všem lidem, kteří pomáhají. Solidarita ze strany Čechů je podle něj obrovská.

Velvyslanec apeloval na to, aby nad Ukrajinou byla zřízena bezletová zóna. Hlavním nebezpečím pro Ukrajinu jsou podle něj útoky ruského letectva. Ukrajina se proto podle něj snaží získat další letadla.

Ve středu otevřelo také centrum v Brně

V Brně na výstavišti otevřelo ve středu také asistenční centrum pro uprchlíky z Ukrajiny. V prvních dvou hodinách do něj přišly stovky lidí. Odhady potvrdil ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) se příchozí na výstavišti mohou zaregistrovat u cizinecké policie, což je potřeba splnit do tří dnů od příchodu do Česka, mohou si na místě vyřídit víza i s pojištěním, zaevidovat se na úřadu práce a vyřídit si ubytování. V pavilonu B budou i postele pro odpočinek nebo dětský koutek. Český červený kříž zajistí stravování a případné ošetření.

Podle Grolicha už do centra přišli první lidé. „Mohou si vyřídit registraci u cizinecké policie, víza u odboru migrační politiky. Znamená to, že mají automaticky zdravotní pojištění. Je tu možnost registrace u úřadu práce, zástupci by tu také měli sedět a dávat první informace,“ uvedl Grolich.

Ve spolupráci s hasiči budou lidé řešit ubytování a rozvoz. „Budeme využívat naše kapacity. Nechceme, aby lidé museli někam cestovat,“ řekl Grolich. Kraj by měl mít podle mluvčí Aleny Knotkové k okamžité dispozici kapacitu pro ubytování kolem 5500 lidí, místa jsou v hotelech a penzionech.

Kamion se zdravotnickým materiálem

Brno ve středu posílá na Ukrajinu také kamion se zdravotnickým materiálem a léky skoro za dva miliony korun. Mluvčí Úrazové nemocnice Brno Andrea Šromová řekla, že jsou v dodávce zahrnuty antibiotika, analgetika, obvazy a další materiál vhodný pro válečnou polní nemocnici. Kamion by měl dorazit do Lvova.

Původně měla zásilka zamířit do Charkova, který je partnerským městem Brna. Kvůli bojům ale není podle Brna možné materiál na místo dostat. Primátorka Brna Markéta Vaňková už dříve řekla, že město vyčlení na pomoc Ukrajině deset milionů korun, bude mít podobu převážně zdravotnického materiálu a léků. Pomoc schválili zastupitelé.