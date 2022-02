ŽIVĚ: Tisková konference po jednání krizového štábu ministerstva zahraničí

Krizový štáb ministerstva zahraničí předcházel účasti Jana Lipavského na jednání šéfů diplomacií zemí Evropské unie, kteří by měli stvrdit sankce, na nichž se shodl summit Evropské rady. Ty například znemožní do Ruska dovážet z EU náhradní díly pro letecký průmysl nebo součástky pro rafinerie. Sankce míří proti ruským firmám i fyzickým osobám, podle předsedy Evropské komise Ursuly von der Leyenové by měly mít dopad na sedmdesát procent ruského bankovního trhu.

Kromě Lipavského se mezinárodního jednání v pátek zúčastní hlava státu i předseda vlády. Připojí se k videosummitu prezidentů a premiérů zemí Severoatlantické aliance o reakci na ruskou agresi na Ukrajině.