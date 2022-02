Výpovědní lhůta smlouvy o Turówu je podle Brabce krátká. Podle Půty dohoda umožní monitorovat životní prostředí

ANO dohodu mezi premiéry obou zemí kritizuje. Upozorňuje hlavně na pětiletou výpovědní lhůtu, která je prý příliš krátká. Například podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je smlouva nevýhodná a vláda nehájí zájmy Česka. Na základě smlouvy poslala Varšava 45 milionů eur a zavázala se mimo jiné, že nerozšíří rozsah těžby hnědouhelného dolu k českým hranicím.

Premiér Petr Fiala (ODS) řekl, že expremiér Andrej Babiš (ANO) ke škodě lidí v Česku nedokázal dohodu vyjednat, a Babiš naopak řekl, že Polsko čekalo na novou slabou vládu. Podle Brabce krátká výpovědní lhůta bourá to, co se podařilo dohodnout. Předchozí vláda podle něj dala současné do rukou silné karty, na straně Česka stál částečně i generální advokát Evropského soudního dvora. Podle Půty dal Česku ale za pravdu v méně než polovině bodů.

„My jsme měli Polsko u jednacího stolu jenom díky tomu, že oni platili pokutu 12 milionů korun denně,“ sdělil Brabec s tím, že dohodu v této podobě mohla Babišova vláda uzavřít už loni, ale odmítla ji. „Protože jsme byli přesvědčeni, že bychom ji vůbec neobhájili před veřejností,“ doplnil. Minulá vláda podle něj chtěla, aby výpovědní lhůta byla 15 let. Důl by měl těžit ještě 22 let. „Ten důl se bude minimálně pět let přibližovat k české hranici,“ říká exministr.