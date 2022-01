Na přihlášení k paušální dani mají noví zájemci poslední dny. Režim už využívají desítky tisíc podnikatelů

Podnikatel, který chce do systému paušální daně vstoupit, musí na finanční úřad odeslat žádost, a to do 10. ledna. Ti, co možnost využívali i v loňském roce, už tak činit nemusejí, dále pouze odvádějí platby, ovšem už vyšší než loni.

V roce 2021 platil měsíčně 5469 korun, v této částce je záloha na daň, na zdravotní i sociální pojištění. V souvislosti s tím, že záloha na zdravotní a sociální pojištění se v roce 2022 zvýšila, je nyní vyšší i paušální daň, a to 5994 korun. Řada podnikatelů však i přesto v režimu zůstane, stejně tak i Jakub Hyrš. „Dělal jsem si propočty, myslím, že se mi to vyplatí,“ dodal.

Milion, nebo dva?

Limitem pro vstup do režimu paušální daně je roční příjem do jednoho milionu korun, Zvýšit by se však mohl na dva miliony, což odpovídá hranici pro platbu DPH. Nová vláda má zvýšení limutu v programovém prohlášení.

Na evropské úrovni už možnosti řešila i vláda Andreje Babiše (ANO). S vyšším limitem se počítá od roku 2025, změna by ale mohla začít platit už o dva roky dřív. „Požádali jsme o výjimku, je to v takové fázi vyřizování na půdě EU, že do tří měsíců by nám to mohlo být povoleno, pak se to samozřejmě musí projednat v parlamentu,“ řekla šéfka poslaneckého klubu ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová.

„Když v tom budeme aktivní, jsme schopni tu výjimku vyjednat. Pokud se povede zvýšit hranici pro povinnou registraci DPH, je logické, že stejnou hranici prosadíme pro platbu paušální daně,“ sdělil současný ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). „Pokud by se to stihlo od roku 2023, tak by to bylo dobré řešení,“ reagovala místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN).

Platba DPH a složitá administrativa

V Česku jsou však i podnikatelé, kteří se k platbě DPH přihlásili dobrovolně i přesto, že jejich obrat je nižší než jeden milion korun ročně.

„Většina mých obchodních partnerů, ať už dodavatelů, nebo odběratelů, byla plátce DPH. Dokonce se našli i někteří, kteří se mnou nechtěli jako s neplátcem DPH spolupracovat. Byznysově se mi to jednoznačně vyplatilo,“ popsal svou zkušenost majitel PR agentury Martin Opatrný.

Z pohledu podnikatele jde ale o poměrně náročnou administrativní práci navíc. Právě proto tak do budoucna volají po zjednodušení.