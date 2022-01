Piráti rozhodnou o novém vedení. Jsou poprvé ve vládě, volby jim ale ubraly sněmovní mandáty

Ivan Bartoš vede Piráty od roku 2009 s přestávkou mezi lety 2014 a 2016. Na nynějším celostátním fóru funkci obhajuje. Fórum, které volí vedení strany, se koná tradičně čtvrt roku po volbách do Poslanecké sněmovny a letos musí reflektovat složitou sitauci. Na jedné straně byly volby pro Piráty, kteří kandidovali v koalici s hnutím STAN, vcelku neúspěšné. Koalice sice získala šestnáct procent hlasů, ale voliči „vykroužkovali“ do poslaneckých lavic především Starosty, a tak na Piráty zbyly jen čtyři poslanecké mandáty.

Na druhé straně to bylo teprve podruhé, co se Piráti do sněmovny vůbec dostali, a navíc nyní usedli i ve vládě, kde získali tři křesla. Přesto je otázka, zda to napravilo pověst Bartoše v očích členů strany. Před celostátním fórem získal čtyři nominace, zatímco jeho protikandidátka Jana Michailidu sedm.