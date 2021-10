Schytali jsme to za všechny, odstoupení Bartoše si nepřeje skoro nikdo, říká Richterová

Přestože je zastoupení Pirátů v nové sněmovně slabé, věří Richterová, že se koalici podaří vyjednat takové podmínky, aby Piráti mohli naplňovat své předvolební sliby. „Cítím velmi silnou podporu veřejnosti – právě kvůli tomu, že jsme nedělali výzvy ke kroužkování a že to nedopadlo úplně fér, tak jak voliči chtěli.“

„My jsme byli ti, kdo to schytali za všechny –⁠ 830 tisíc hlasů po antikampani ANO a SPD je obrovský úspěch. Dezinformační kampaň hrála obrovskou roli, znejistila zejména voliče STANu, a ti poté raději kroužkovali a využili svého oprávněného práva, to je v pořádku,“ komentuje výsledek voleb místopředsedkyně Pirátů.

Rovnocenní partneři

I přes nerovnoměrné rozložení mandátů v koalici apelují lídři stran Ivan Bartoš a Vít Rakušan na rovnocennou spolupráci v povolebním vyjednávání, potažmo i vládnutí. „Jsme féroví partneři s rovnocennými lídry, s tím jsme do voleb šli – se společným programem. Společně jednáme o zastoupení ve vládě a o tom, že naše voliče chceme zastupovat,“ vysvětluje Richterová.

Doplňuje, že dodržení předvolebního závazku je zároveň i o slušnosti a dobrém vztahu obou lídrů, což dle ní bylo lidem sympatické. „Slušnost je to, co naši voliči chtějí. Ta hýbe lidskou civilizaci kupředu.“

V otázce potenciálních ministrů chtějí Piráti podle Richterové rovné zastoupení. „Chceme hlavně reprezentovat voliče, a to partnerským rovnocenným způsobem – tak, jak byla koalice dojednaná,“ říká.

V médiích se po neuspokojivém výsledku voleb objevily spekulace, že se v České pirátské straně volá po odstoupení předsedy Ivana Bartoše, to dle Richterové není pravda. „Výhoda té naší otevřenosti je, že si každý může zkontrolovat, že to nechce skoro nikdo. Je to asi třicet hlasů oproti pěti stům proti,“ argumentuje místopředsedkyně strany.