Novou ředitelkou pražské hygieny by měla být Zdeňka Shumová, řekla končící Jágrová

Zdeňka Jágrová ve funkci ředitelky pražské hygieny skončila kvůli odchodu do penze. Zastupitelé hlavního města se s ní rozloučili, od primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) dostala květinu, fragment primátorského řetězu a diplom. Hřib vyzdvihl, že za zhruba dva roky trvající pandemie nedošlo k rozporu mezi vedením města a vedením hygienické stanice. „Není to jen poděkování za její profesionální stránku, ale i lidskou,“ uvedl.

Jágrová ocenila Prahu za dostatek očkovacích míst

Jágrová řekla, že by nedosáhla pracovních výsledků, kdyby neměla dobré pracovní partnery. Ocenila Prahu mimo jiné v tom, že dokázala postavit mnoho očkovacích míst. Uvedla také, že její nástupkyní by měla být lékařka Zdeňka Shumová, která dosud na pražské hygieně řídila sekci ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo výběr zatím nepotvrdilo. „Výběrová řízení stále probíhají, do jejich ukončení se nebudeme k těmto správním řízením vyjadřovat,“ uvedl Kryštof Berka z tiskového oddělení resortu.