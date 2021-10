Ředitelka pražské hygieny Jágrová v prosinci končí, ministerstvo vypsalo výběrové řízení

Ministerstvo oznámení vyvěsilo na webu . Zájemci o post se mohou hlásit do 10. listopadu. Vítěz výběrového řízení by se funkce měl ujmout v lednu příštího roku.

Pražská hygienická stanice letos musela prošetřovat například okolnosti letu olympijského týmu na Hry do Tokia, po kterém bylo pozitivně testováno na covid-19 několik sportovců. Někteří pak přišli o start na Hrách.

Ministerstvo také hledá ředitele moravskoslezské hygienické stanice. Post se uvolnil poté, co se dřívější šéfka Pavla Svrčinová stala hlavní hygieničkou. Výběrové řízení vyhlásilo i na místo libereckého krajského hygienika. Vladimír Valenta skončí ve funkci letos na vlastní žádost. Valenta, který ve čtvrtek dovrší 63 let, půjde do předčasného důchodu. „Jsem ve funkci přes třicet let, což není zrovna krátká doba. Od roku 1990 jsem byl okresní hygienik, krajský hygienik, hlavní hygienik,“ nastínil.