Povinné očkování by rozdělilo společnost, řekl Válek. Jiná cesta není, oponoval Kubek

Přibývají kraje, které chtějí kvůli přetíženým nemocnicím rušit hromadné akce, a to konkrétně Jihočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský. Připojují se tak ke Zlínskému, který totéž oznámil v úterý. Hygienici zatím o omezení nerozhodli, postup konzultují s ministerstvem zdravotnictví. Vláda v demisi nejspíš zareaguje, ve čtvrtek by měla přijmout nová opatření. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) mluvil hlavně o omezení kontaktů, nevyloučil vyhlášení nouzového stavu.

Koalice SPOLU a Piráti se Starosty rovněž přislíbili, že se nebudou plošně zavírat školy. Současné situaci by podle nich pomohly delší vánoční prázdniny. Končící šéf resortu školství Robert Plaga (za ANO) to ale nepovažuje za smysluplné, pokud by zároveň neomezily provoz například i podniky.

Své plány představil i příští kabinet Petra Fialy (ODS). Lidem chce znovu umožnit vstup do většiny služeb, včetně restaurací, pokud se prokážou negativním PCR testem. Tuto variantu současná vláda zrušila minulý týden. Odlišný názor má pětikoalice také na možnost povinného očkování. Pro starší lidi ho zavést nechce, u vybraných zaměstnání by souhlasila v případě, že k tomu vyzve profesní organizace.

Krajské hygienické stanice podle něj vydávat opatření nechtějí. „Z toho důvodu, že k tomu bude potřeba rozhodnutí vlády (…) Systém na to nachystán není,“ řekl Holiš. Podle Válka však hygienické stanice tyto pravomoci mají, a to i v případě jiných nemocí, jako jsou například spalničky.

Premiér v demisi nechtěl plán budoucí vlády komentovat, uvedl však, že jej nepovažuje za dobrý. Zásadní změnu přitom budoucí kabinet nepřipravuje, do značné míry stojí strategie na osobní zodpovědnosti. „Na osobní zodpovědnost není pozdě, je v tomto případě naprosto klíčová (…) Odpovědnost je něco, co nás z této situace může vyvést velmi rychle,“ uvedl Válek.

Prioritou je posilující dávka u nejohroženějších, tvrdí Válek

Místopředseda TOP 09 a kandidát na ministra zdravotnictví vyzdvihl také potřebu očkovat nejohroženější skupiny posilovací dávkou. Budoucí kabinet proto chystá pro praktické lékaře zavedení povinnosti očkovat. Někteří si ale stěžují, že už tak jsou lékaři zahlcení administrativou. Ministerstvo zdravotnictví tak podle Válka musí stanovit vakcinaci jako prioritu.

Proti povinnému očkování se ale budoucí vláda vymezuje. „Vymáhání povinného očkování je velmi obtížné, vede to k dalšímu rozdělování společnosti,“ řekl Válek. Systém podle něj nezvládá ani aplikovat posilující dávky, debata o povinném očkování je tak podle něj alibistická.

Po zavedení vakcinační povinnosti minimálně části obyvatel ale volá prezident lékařské komory Milan Kubek. Lidé, kteří se nechají naočkovat první dávkou, podle něj sice nezabrání nepříznivému vývoji současné vlny, mohou ale ovlivnit vlny budoucí. „Očkování by mělo být povinné minimálně pro zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách i pracovníky ve školství,“ řekl Kubek. Vláda by podle něj měla připravit zákony pro to, aby bylo možné zavést povinnost pro všechny osoby starší 18 let.

PCR testy by neměly být vstupenkou do restaurace, řekl Kubek

Zhruba za tři týdny podle Kubka covidoví pacienti zaplní nemocnice. „Máme reálně týden, maximálně dva na to, abychom přijali zásadní brzdicí opatření,“ uvedl s tím, že zásadní je zamezit například velkým shromáždění lidí, zavést home office, omezit stravovací provozy.

Prezident lékařské komory také kritizoval plán budoucího kabinetu na opětovné uznávání PCR testů. „Je způsob, jak může očkovaný i neočkovaný bezpečně prokázat, že když někam vstupuje, riziko, že nakazí ostatní, je signifikantně blízké nule. To bez PCR testu nejde,“ reagoval Válek.

Význam má podle něj i pro lidi s vakcínou, kteří si tak mohou být stoprocentně jistí, že například o Vánocích nenakazí své starší příbuzné. „Nechci, aby se opakovala stejná situace jako v loňském roce,“ uzavřel Válek.